Tonali a Sky: “Il passaggio al Milan mi ha fatto crescere, ma devo ancora migliorare”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato del suo passaggio dal Brescia al Milan: “Con questo trasferimento sono cresciuto anche di testa, uno step non semplice da compiere. Ora però devo migliorare ancora. Giocare con la maglia del Milan è un’emozione che non si spiega, soprattutto per chi come me tifa il club rossonero fin da bambino”

SUL CENTROCAMPO – “Siamo in quattro per due posti. Stiamo giocando tutti tanto e non c’è un vero e proprio leader in mezzo al campo. Siamo tutti sullo stesso livello”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<