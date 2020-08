Szoboszlai: “Milan? Sto bene al Salisburgo”. E l’Italia non è una priorità…

MILANO – Dopo intere settimane di corteggiamento da parte del Milan e di altre società italiane, Dominik Szoboszlai ha deciso di restare un altro anno al Salisburgo. Ai microfoni di Kicker, inoltre, il centrocampista classe 2000 ha snobbato la Serie A: “Si dice che il Milan abbia offerto 35 milioni di euro? Sto bene qui. Per quanto riguarda i prossimi anni, mi vedrei bene in uno dei quattro campionati maggiori in Europa, nelle squadre più forti. Preferirei però Spagna, Germania e Inghilterra…”.