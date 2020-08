News Milan, Pellegatti a sorpresa: “E’ molto difficile, ma mi hanno detto…”

News Milan, Pellegatti non chiude la porta ad una possibilità clamorosa

MILAN NEWS – Nella prossima settimana potrebbero materializzarsi almeno un paio di colpi ad effetto da parte del Milan, che aprirebbe il proprio mercato con il botto. Oltre ai soliti nomi però, potrebbero esserci anche delle sorprese per quanto concerne il reparto avanzato rossonero che in queste ore ha riabbracciato finalmente Ibrahimovic. Secondo Tuttosport ci sarebbe la possibilità di un ritorno di fiamma del Diavolo per Deulofeu. La pista che porterebbe al clamoroso ritorno dell'esterno del Watford è rimasta tiepida vista anche la richiesta spropositata del club di proprietà della famiglia Pozzo (25 milioni), nonostante la retrocessione in Championship lasciasse presagire l'ipotesi di uno sconto. Il calciatore spagnolo ha recentemente dichiarato che la destinazione Milan per lui sarebbe molto gradita, anche se ultimamente il suo nome dalle parti di Milanello era uscito sempre con meno frequenza. Strano, ma vero, la conferma di una riapertura per il ritorno di Deulofeu a Milano è arrivata anche da Carlo Pellegatti. Il noto giornalista di fede rossonera si è espresso in questo modo sulla vicenda sul proprio canale YouTube: "Ho chiesto di Deulofeu. Pensavo che mi rispondessero "no, assolutamente no, è impossibile", invece mi è stato detto che è molto difficile. Un conto è dire che il calciatore, che tanto piace ai tifosi rossoneri, non possa mai arrivare al Milan. Un altro è dire che è molto difficile". Insomma anche Pellegatti sembrerebbe lasciare uno spiraglio per quanto riguarda il ritorno del 26enne spagnolo. Allo stato attuale si tratta di una suggestione che rimane ancora viva, vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni.