Stella Rossa, Stankovic: “Il Milan è forte e ha un grande allenatore, sarà uno spettacolo sfidarlo”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa di Belgrado, si è espresso sul sorteggio di Europa League, in cui la sua squadra ha pescato il Milan per i sedicesimi di finale: "Andiamo a sfidare un avversario molto forte. Ieri ho visto la partita che si è disputata a San Siro, dove il Parma ha giocato in maniera fenomenale, ma il Milan è stato sempre dominante. I rossoneri hanno trovato un notevole equilibrio in questa stagione. Pioli è un grandissimo allenatore e sta facendo un ottimo lavoro. Sarà uno spettacolo, non ho alcun dubbio. Vorrei che da qui alla partita qualcosa cambi per quanto riguarda i tifosi. Sarebbe stupendo poter giocare col pubblico al Marakana".