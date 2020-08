SportMediaset – Tonali, venerdì la firma sul contratto: i dettagli

MILANO – E’ ormai fatta per il trasferimento di Sandro Tonali al Milan: l’accordo con il Brescia è stato trovato nella serata di ieri e il centrocampista classe 2000 sta per diventare un nuovo giocatore rossonero. Stando a quel che riferisce SportMediaset, sono state fissate per giovedì le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina’, mentre venerdì ci saranno la firma sul contratto a Casa Milan e l’annuncio ufficiale. Operazione da 35 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso, riscatto e bonus. Per Tonali è pronto un quinquennale da 2 milioni a salire.