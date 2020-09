SportMediaset – Milan, si riapre la pista Jovic: ipotesi prestito

MILANO – Attualmente fra le priorità della dirigenza rossonera sul fronte mercato non c’è l’acquisto di un centravanti. Zlatan Ibrahimovic ha infatti rinnovato il suo contratto e il giovane Lorenzo Colombo ha impressionato nelle amichevoli disputate, tanto da meritarsi la conferma in squadra. Inoltre, anche Leao e Rebic, all’occorrenza, possono ricoprire il ruolo di prima punta, pur preferendo giocare da esterni. Tuttavia, qualora si presentasse una ghiotta occasione, anche negli ultimi giorni di mercato, il Milan proverebbe a coglierla. E chissà che un’opportunità non arrivi ancora una volta da Madrid: stando a SportMediaset, il club meneghino potrebbe prendere Luka Jovic dal Real con un’operazione analoga a quella che ha portato Brahim Diaz all’ombra del Duomo. Come riferisce infatti anche il quotidiano spagnolo Marca, l’attaccante serbo avrebbe chiesto a Florentino Perez di essere ceduto in prestito e tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche quella rossonera.