SportMediaset – Milan, Milenkovic continua a piacere: nuovo tentativo a gennaio

MILANO – Mister Pioli aveva designato Nikola Milenkovic come il rinforzo ideale per il reparto arretrato, ma i 30 milioni chiesti dalla Fiorentina hanno fatto fare marcia indietro al Milan, nonostante l’interesse molto forte dei dirigenti rossoneri. Proprio alla luce di questo grande interesse, stando a SportMediaset, il Milan ci riproverà nella campagna acquisti di gennaio. Milenkovic, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e al momento non sembra avere intenzione di rinnovare. Questo ovviamente gioca a favore del Milan, che sta già pianificando una nuova trattativa con la società toscana. Non solo Milenkovic, la dirigenza rossonera si muove per il mercato di gennaio. Super offerta già pronta: mai più lo stesso errore >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA