SportMediaset – Milan, Bakayoko si complica sempre di più

MILANO – Più passano i giorni e più diventa difficile riportare Tiémoué Bakayoko al Milan. L'accordo col Chelsea non arriva e, nel frattempo, il Psg sta sondando il terreno con grande determinazione. Ai microfoni di SportMediaset, Cristian Raimondi ha fatto il punto della situazione: "La pista che porta a Bakayoko si è complicata per i rossoneri. Negli ultimi giorni c'è stato un inserimento concreto del Psg, che ha offerto 5 milioni di prestito oneroso più 40 di riscatto. Inoltre il Milan deve concentrarsi sulle cessioni prima di reinvestire nel mercato in entrata. In cima alla lista dei partenti c'è Lucas Paquetà, ma il brasiliano fatica a racimolare offerte. Sia Lione che Valencia, infatti, non hanno intenzione di rilanciare".