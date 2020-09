Calciomercato Milan – Colpo di scena, Pellegatti: “Mi è arrivata una voce…”

Calciomercato Milan, clamoroso Pellegatti: “Ecco il possibile colpo finale”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Paolo Maldini ha ancora un gran lavoro da fare per completare la rosa del Milan. Stefano Pioli, per sua stessa ammissione, ha bisogno di rinforzi. In particolare, a preoccupare il tecnico è la difesa, zona in cui la coperta è decisamente corta. Dal calciomercato dovrà arrivare almeno un difensore, possibilmente giovane, che possa ricoprire un ruolo di rilievo al fianco di Romagnoli in alternanza con Kjaer. Sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione difensore. Il giornalista, sempre vicinissimo a Casa Milan, ha fatto sapere che lo scenario potrebbe essere molto diverso da quello di cui si parla.

Nelle ultime ore, il nome di Matija Nastasic è stato accostato con insistenza al Milan, ma secondo Pellegatti la volontà della dirigenza sarebbe diversa: “Quello di Nastasic è un nome che in questo momento si è scaldato, ma io lo voglio raffreddare. Mi dicono che potrebbe essere forse l’opportunità di fine mercato, ma il Milan cercherà delle figure diverse. Mi sembra dunque un’ipotesi ancora molto pallida, anche se si parla di un interessamento forte”. Il vero obiettivo rossonero sarebbe dunque un altro, un giocatore per cui Maldini sembrerebbe davvero pronto a fare sul serio.

“Ieri sera, ve la dico come me l’hanno detta, mi è arrivata questa voce. Il Milan andrebbe, non su un nome nuovo, ma su un giocatore di cui abbiamo parlato tanto. Milenkovic potrebbe essere il colpo finale del Milan, che sarebbe disposto ad andare vicino ai 30 milioni di euro. Potrebbe esserci un’offerta da 28 più 3 di bonus” – ha poi aggiunto Pellegatti, riavvicinando dunque al Milan uno dei grandi obiettivi di questa estate. Ma non è finita qui. Maldini nel frattempo prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA