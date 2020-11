SportMediaset – Calhanoglu, nessun passo avanti per il rinnovo. E spunta il Napoli…

MILANO – Non solo il rinnovo di Gigio Donnarumma: il Milan è alle prese anche con il contratto di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno 2021 esattamente come quello del portiere. Tuttavia, mentre per Gigio è già stato fissato un incontro – che potrebbe essere decisivo – con Mino Raiola, nel caso del fantasista turco non si registrano passi avanti. Stando infatti a SportMediaset, il procuratore di Calha avrebbe chiesto per il suo assistito un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro a fronte dei 2,5 guadagnati attualmente. Il Milan, da parte propria, non sarebbe disposto a salire oltre i 5, bonus inclusi. La trattativa non è facile e, nelle ultime ore, sembrerebbe essersi inserito il Napoli di Rino Gattuso, che ha già allenato Calhanoglu proprio in rossonero. Inoltre, sulle tracce del classe ’94 continua ad esserci anche il Manchester United.