Sportitalia – Lo Strasburgo fa muro: salta il trasferimento di Simakan al Milan

MILANO – Pochi istanti fa Sportitalia ha annunciato che Mohamed Simakan non andrà al Milan. Almeno non in questa sessione di calciomercato. Alle ore 20 chiude la campagna acquisti e il club francese non ha tempo per trovare un sostituto. Di conseguenza, nonostante il Milan abbia alzato l’offerta nelle ultime ore, portandola a circa 15 milioni di euro, lo Strasburgo ha fatto muro. Sfuma quindi l’acquisto del difensore classe 2000. A questo punto i dirigenti rossoneri hanno pochissimo tempo per acquistare un centrale di difesa. Rudiger resta un nome caldo, ma il conto alla rovescia è iniziato.