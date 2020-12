Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni

MILANO – In vista della partita di questa sera sul campo dello Sparta Praga, mister Pioli è intenzionato ad applicare un massiccio turnover, dando spazio a chi sinora durante la stagione ha giocato poco o nulla. Ecco allora che Tatarusanu è pronto a fare le veci di Donnarumma tra i pali, mentre la difesa si prepara ad essere rivoluzionata: a destra Conti, sulla fascia opposta Dalot e al centro la coppia Gabbia-Duarte. A centrocampo occasione per Krunic, così come in attacco per il giovanissimo Colombo. Sulla trequarti duello serrato fra Brahim Diaz e Daniel Maldini. Di seguito, le probabili formazioni.

SPARTA PRAGA (3-5-2): Nita; Plechaty, Pavelka, Hancko; Vindheim, Travnik, Soucek, Krejci I, Hanousek; Julis, Moberg Karlsson. Allenatore: Kotal.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Conti, Duarte, Gabbia, Dalot, Tonali, Krunic, Castillejo, Maldini, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli.