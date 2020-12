Sorrentino: “Il Milan è una seria pretendente al titolo”

MILANO – Attraverso i microfoni della trasmissione ‘Pressing’, Stefano Sorrentino, ex portiere tra le altre di Chievo e Palermo, si è espresso sul rendimento del Milan: “E’ una squadra allegra, che si diverte in campo. A Marassi ha tenuto bene contro la Sampdoria, nonostante qualche difficoltà. Secondo me il Milan di Pioli è pronto per essere una delle candidate per lo Scudetto. Ormai sono trascorse dieci giornate di campionato ed è ancora saldamente al comando, senza aver mai perso e con cinque punti di vantaggio sulla seconda. Non si può non considerare il Milan una seria pretendente al titolo”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<