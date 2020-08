Sky – Tonali, l’offerta del Milan prevede il diritto di riscatto. Ma…

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Sugoni ha fatto il punto della situazione sulla trattativa fra Milan e Brescia per Tonali: “Il club rossonero è sempre stato interessato, mentre l’Inter dal canto suo ha preso tempo rinviando l’assalto decisivo. Cellino ha speso parole d’elogio per la professionalità di Maldini a ha ribadito la volontà del giocatore di trovare una soluzione al più presto. L’offerta del Milan è formulata sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 20. Questa proposta è una sorta di obbligo camuffato, poiché i 10 milioni iniziali fungono in pratica come garanzia del futuro riscatto”.