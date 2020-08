Calciomercato Milan – Via libera, arriva l’ordine da Elliott: “Sì, prendetelo!”

Calciomercato Milan, la decisione di Elliott: “Prendetelo a tutti i costi”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La dirigenza rossonera è finalmente riuscita a passare oltre la questione Ibrahimovic. Il rinnovo dello svedese era la questione prioritaria di Casa Milan. Risolto il nodo Ibra, Maldini e Massara possono finalmente concentrarsi sui loro obiettivi ed entrare nel vivo del calciomercato. Negli ultimi giorni il nome che più fa sognare i tifosi rossoneri è quello di Sandro Tonali, per cui il Milan sembrerebbe essere tornato prepotentemente in corsa. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l’investimento per il gioiellino del Brescia non sarebbe stato soltanto approvato, ma addirittura caldeggiato, dal Fondo Elliott. La proprietà infatti considererebbe il colpo Tonali perfettamente in linea con la nuova politica societaria: si tratta di un giovane di grande prospettiva, che può garantire un miglioramento dei risultati sportivi e una sicura plusvalenza in caso di futura cessione. La prima offerta rossonera consiste in 10 milioni di euro per il prestito più altri 20/25 per il riscatto. Su queste cifre c’è ancora da discutere con il Brescia, ma Maldini e Massara avrebbero anche la possibilità di rilanciare. Infatti, dal Fondo Elliott avrebbero fatto sapere di essere disposti anche ad un investimento più pesante rispetto a quello ipotizzato finora pur di portare Tonali in rossonero. Sembra dunque che proprietà e dirigenza siano riusciti finalmente a concordare in pieno su un obiettivo e che possano quindi lavorare in totale sinergia per regalare al Milan quel grande colpo che manca ormai da tantissimo tempo. C’è sempre da bruciare la concorrenza dei cugini nerazzurri, che però in questo momento appaiono abbastanza defilati, concentrati su altri nomi. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA