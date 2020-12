Sky Sport – Milan, ipotesi Calabria a centrocampo contro la Lazio

MILANO – Mister Pioli deve fare i conti con assenze pesantissime in vista della prossima partita, in programma dopodomani con la Lazio. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto Franck Kessié per squalifica, inoltre contro i biancocelesti potrebbe dare forfait anche Sandro Tonali, uscito dal campo ieri pomeriggio per un problema muscolare. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Peppe Di Stefano: “Domani ci sarà un test fondamentale per Tonali, dopo l’infortunio che l’ha costretto ad uscire contro il Sassuolo a fine primo tempo. Qualora l’ex Brescia non dovesse recuperare, potrebbe essere dirottato a centrocampo Davide Calabria, che ha già giocato in quel ruolo. Oppure potrebbe essere arretrato Hakan Calhanoglu, ma Stefano Pioli non lo vorrebbe spostare dalla trequarti, dove il turco rende al meglio”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<