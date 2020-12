Sky – Le ultime sulle condizioni di Theo Hernandez

MILANO – Buone notizie in casa rossonera. Theo Hernandez, assente ieri nella partita contro il Genoa per un affaticamento muscolare, dovrebbe riuscire a recuperare per Sassuolo-Milan, in programma domenica al Mapei Stadium. Come riferisce infatti Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, il terzino francese ha smaltito l’affaticamento e molto probabilmente sarà in campo dal primo minuto contro la squadra di Roberto De Zerbi. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<