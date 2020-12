Sky – Ibra e Saelemaekers in gruppo, Kjaer ancora a parte

MILANO – Emanuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati in casa rossonera: “Ibrahimovic sta meglio, per la prima volta oggi ha sostenuto un allenamento in gruppo. Una sessione di scarico e non particolarmente intensa, ma sia Ibra che Saelemaekers c’erano. Per capire se Zlatan tornerà a disposizione per il Genoa bisognerà aspettare l’allenamento di domani. Gabbia e Bennacer nel pomeriggio faranno controlli strumentali e c’è un po’ di preoccupazione. L’algerino ha avuto uno stiramento al flessore della coscia destra, mentre per il difensore bisognerà valutare se ci sono interessamenti al legamento. Kjaer da parte sua sta meglio, ma non ancora al 100% e si è allenato in palestra. Difficile la sua presenza contro il Genoa”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<