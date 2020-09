Shamrock-Milan, in difesa assenze pesanti: la probabile formazione rossonera

MILANO – Il primo impegno della nuova stagione si avvicina, ma il Milan ha gli uomini contati in difesa. Contro lo Shamrock Rovers, infatti, non ci sarà Alessio Romagnoli. Il capitano è ancora infortunato e il suo rientro è previsto per la fine di settembre. Un’altra assenza nel reparto arretrato è quella di Mateo Musacchio, quindi mister Pioli dovrà fare di necessità virtù. A Dublino giocheranno Simon Kjaer e Matteo Gabbia, affiancati sulle fasce da Andrea Conti e Theo Hernandez. A metà campo, salvo colpi di scena, ci saranno Bennaer e Kessié. Davanti Brahim Diaz dovrebbe fare il suo esordio sulla corsia mancina, con Calhanoglu trequartista e Castillejo esterno destro. Al centro dell’attacco ci sarà Ibra se riuscirà a recuperare dal problema fisico accusato nei giorni scorsi, altrimenti troverà spazio Colombo.

(4-2-3-1) – Donnarumma, Conti, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz, Ibrahimovic.