News Milan, Carlo Pellegatti fa volare i tifosi: il capolavoro è possibile!

News Milan, boom Pellegatti: la notizia fa impazzire i tifosi rossoneri

MILAN NEWS – L’esordio ufficiale del Milan si avvicina spedito, giovedì la squadra di Pioli sarà chiamata ad affrontare il secondo turno eliminatorio di Europa League e, come abbiamo ribadito più volte, proseguire nella competizione continentale potrebbe essere fondamentale anche per il mercato. Siamo davvero entrati nel vivo delle trattative, Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha sganciato una bomba di quelle che faranno tremare di eccitazione i tifosi rossoneri: “Qualcuno ipotizza il doppio colpo Milenkovic-Chiesa. Può sembrare una pazzia, ma se il Milan vendesse Paquetá a 20-22 milioni e a 8 Krunic al Friburgo, cominciano a essere 28-30 milioni. Mettendone altri 30 i rossoneri potrebbero tentare il doppio colpo. Attenzione, tenendoci bassi il Diavolo dovrebbe avere di budget di partenza 50-60 milioni.

Il Milan ha preso Brahim Diaz a niente, 10 milioni gli è costato Ibra, per Tonali in questo momento sono usciti solo 10 milioni, per Rebic ancora non si sa mentre per Tatarusanu appena 500 mila euro. Fino ad esso il Milan non è che abbia speso cifre iperboliche. Ci sono ancora tesoretti da sfruttare. La dirigenza rossonera ha ribadito che Chiesa non è un’opzione, ma anche per Tonali ci dicevano che non era un’opzione. Chiesa non è un’opzione adesso, ma nello sviluppo del mercato, chissà. La Fiorentina molto probabilmente abbasserà la valutazione della propria ala destra. Se in questo momento non ci sono offerte per lui, Commisso sarà costretto a rivedere il prezzo del suo gioiello. E per il centrocampista?

Il Milan non deve per forza spendere 30 milioni per Bakayoko. I rossoneri ribadiranno la propria offerta al Chelsea, ma qualora i Blues dovessero rimanere sulla propria posizione, il Milan potrebbe deviare su un altro centrocampista che faccia da quarto, che sia Pobega o un profilo estero che non costi tanto. Pioli impazzirebbe se dovessero arrivare entrambi i calciatori. E' un intreccio straordinario, anche se sembra utopia, per come opera il Milan dobbiamo attenderci novità sul possibile doppio colpo". Il ragionamento di Pellegatti non fa una piega: grazie a qualche cessione e alla rinuncia ad un profilo da 30 milioni a centrocampo, il clamoroso doppio colpo dalla Fiorentina potrebbe davvero divenire realtà per la gioia di Pioli e di tutti i tifosi rossoneri.