Shamrock-Milan: Ibra verso il recupero, in difesa scelte obbligate. La probabile formazione rossonera

MILANO – Tra due giorni appena comincerà la nuova stagione rossonera. Lo Shamrock Rovers sarà il primo avversario del Milan, nei preliminari di Europa League. La sfida, che sarà secca, si svolgerà in casa degli irlandesi, senza pubblico. Mister Pioli deve fare i conti con quattro assenze pesanti: in attacco Rebic e Leao per squalifica, in difesa Romagnoli e Conti per infortunio. Alcune scelte quindi, soprattutto nel reparto arretrato, sono praticamente obbligate. Davanti, invece, è in corso un ballottaggio fra il nuovo arrivato Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers: uno dei due giocherà sulla fascia sinistra, con Castillejo a destra e Calhanoglu trequartista. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Ibrahimovic, in via di guarigione dall’infortunio rimediato negli scorsi giorni. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz, Ibrahimovic.