MILANO – Intervistato da Irish StarSport, Aaron Greene, attaccante dello Shamrock Rovers, ha speso parole d’elogio nei confronti del Milan, affrontato in Europa League due sere fa: “Ci siamo qualificati per la gara con i rossoneri superando, nel turno precedente, l’Ilves Tampere, i cui giocatori ci insultavano in campo e non ci rispettavano. Il Milan, invece, ha mostrato grandissima classe dentro e fuori dal campo”.