Shamrock, Bradley: “Sappiamo di dover soffrire, ma può accadere di tutto…”

MILANO – Stephen Bradley, tecnico dello Shamrock Rovers, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club irlandese in vista della sfida di domani contro il Milan in Europa League: “Sappiamo che sarà una partita difficile, ma seguiremo un preciso piano di gioco per provare a vincere. Siamo consapevoli che, inevitabilmente, ci saranno momenti nella partita in cui soffriremo e dovremo barricarci. È normale quando giochi contro una squadra di questo livello. Tuttavia, penso che abbiamo abbastanza qualità per creare qualche problema ai nostri avversari e metterli in difficoltà. Dovremo essere sempre sul pezzo e aiutarci l’un l’altro, cercando di sfruttare quelle occasioni che riusciremo a procurarci. Si tratta di una gara secca, la prima stagionale per il Milan: potrebbe accadere di tutto, quindi dobbiamo credere nella vittoria”.