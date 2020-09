News Milan – Mercato, cessione in vista: già scelto il sostituto!

News Milan, ultime di mercato: addio più vicino, ecco chi può arrivare

MILAN NEWS – I rossoneri scenderanno in campo domani per la prima gara stagionale. Anche se contro un avversario decisamente abbordabile, Stefano Pioli non potrà contare su una rosa completa. Al Milan mancano ancora diversi acquisti, ma alcuni di questi sembrerebbero subordinati alla cessione di qualche giocatore in esubero. Non è un esubero in piena regola Rade Krunic, ma il tecnico rossonero vorrebbe un altro centrocampista, non ritenendo il bosniaco all’altezza delle rotazioni con Kessie, Bennacer e Tonali.

Su Krunic c’è un forte interesse del Friburgo, ma si era affacciato anche il Torino di Marco Giampaolo. Stando al portale croato Sportskacentrala.com, al posto di Krunic potrebbe arrivare Toma Basic, gigante attualmente in forza al Bordeaux. La notizia è stata confermata anche da Carlo Pellegatti, sempre vicino alle questioni di Casa Milan, che ne ha parlato come di un profilo interessantissimo per il Milan. Si tratta di un classe ’96 già discretamente esperto, potenzialmente pronto per il salto di qualità in una big. Attualmente il suo arrivo al Milan sembrerebbe legato all’addio di Rade Krunic, ma non è detto che il nome di Basic non possa essere l’alternativa ad un altro grande colpo.

La trattativa per il ritorno di Bakayoko sembrerebbe attraversare una fase di stallo. Secondo Pellegatti, Maldini starebbe attendendo che la mancanza di offerte costringa il Chelsea ad abbassare le proprie pretese. Se questo non dovesse accadere, o se lo stallo dovesse protrarsi troppo a lungo, il Milan sarebbe costretto a ripiegare su un’alternativa. E non è detto che il nome di Basic non possa rientrare in questa logica. Trattandosi del quarto uomo del centrocampo, il Milan potrebbe pensare anche ad un affare meno pesante, anche dal punto di vista economico. Il costo di Basic infatti si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Ma non è finita qui. Nel frattempo infatti, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA