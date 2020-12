Serie A, un calciatore del Cagliari svela la sua fede rossonera

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da calciomercato.com, Gabriele Zappa, terzino destro del Cagliari cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha svelato la sua fede calcistica: “Interista? No, io sono milanista, nonostante sia cresciuto sulla sponda opposta del Naviglio. Il mio idolo era Kakà. Mio padre e mio fratello sono sempre stati tifosi rossoneri. Andare a giocare in prestito al Pescara è stata la mia fortuna. Ho fatto una grande stagione, con 5 gol. Sarò sempre riconoscente verso il Pescara. Ora dico grazie a Di Francesco, che crede molto in me. E sogno la Nazionale…”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<