MILANO – Tra pochi minuti il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare lo Spezia nel terzo turno di campionato, sperando di godersi la sosta della prossima settimana a punteggio pieno in classifica. Dopo la pausa la banda Pioli giocherà la stracittadina contro l’Inter e l’auspicio è quello di riavere a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Nelle fila nerazzurre, invece, sicuramente non ci sarà Stefano Sensi, espulso oggi all’Olimpico contro la Lazio.