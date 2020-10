Serie A, pareggio all’Olimpico fra Lazio e Inter

MILANO – Pari e patta fra Lazio e Inter all’Olimpico. Una sfida complessivamente equilibrata, che ha visto i nerazzurri andare in vantaggio nel primo tempo con Lautaro Martinez, a cui ha risposto il gol di Milinkovic-Savic nella ripresa. Un 1-1 che tutto sommato può soddisfare entrambe le squadre, con la Lazio che sale a quota quattro punti in classifica e l’Inter che si porta a sette. Nella parte finale della partita ci sono anche stati anche due cartellini rossi, per Ciro Immobile e Stefano Sensi, entrambi espulsi per condotta violenta.