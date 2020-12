Serie A, Sampdoria-Milan: i convocati di Claudio Ranieri

MILANO – Messa in archivio la fondamentale vittoria in Europa League ai danni del Celtic, il Milan si prepara ad affrontare il decimo turno di campionato, in cui sarà ospite della Sampdoria a Marassi. L’allenatore blucerchiato, Claudio Ranieri, ha convocato 24 giocatori per questa sfida.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Adrien Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.