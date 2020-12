Serie A, Milan-Parma: i precedenti

MILANO – Questa sera Milan e Parma scendono in campo a San Siro chiudendo l’undicesimo turno del campionato di Serie A. Si tratta della cinquantatreesima sfida fra queste due squadre nel massimo campionato italiano. Il bilancio sorride alla compagine rossonera, che nei cinquantadue precedenti ha ottenuto ventotto successi. Gli emiliani hanno vinto undici volte, mentre sono tredici i pareggi. Nell’ultimo incontro, andato in scena lo scorso luglio, il Diavolo si è imposto per 3-1. Inoltre, il Milan è il secondo avversario con cui il Parma ha perso più volte in campionato. Soltanto contro la Roma i ducali hanno rimediato più sconfitte (trentatré). >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<