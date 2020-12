Serie A, Milan-Lazio: i precedenti con l’arbitro Di Bello

MILANO – Sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, a dirigere mercoledì sera l’incontro fra Milan e Lazio a San Siro, valido per la quattordicesima giornata di Serie A (l’ultima del 2020). Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Valentino Fiorito. Il quarto uomo sarà Juan Luca Sacchi, mentre del VAR e dell’AVAR se ne occuperanno Massimiliano Irrati e Giacomo Paganessi. Di Bello ha diretto il Milan nove volte nel massimo campionato italiano: il bottino rossonero è di sei successi, due sconfitte e un pareggio. La Lazio, invece, ha incontrato quest’arbitro in tredici occasioni, ottenendo otto vittorie, tre sconfitte e due pareggi. Un bilancio complessivamente positivo, dunque, per entrambe le squadre. L’ultima volta che Di Bello ha arbitrato il Milan risale allo scorso novembre, nella vittoria per 2-1 sul campo dell’Udinese firmata da Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic. L’ultimo precedente della Lazio con quest’arbitro, invece, risale allo scorso campionato, nella sfida persa in casa contro il Sassuolo l’11 luglio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<