Serginho su Theo Hernandez: “Può diventare il numero uno al mondo”

MILANO – Con il gol segnato nell’ultima partita di campionato, al novantaduesimo minuto contro la Lazio, Theo Hernandez è salito a quota undici centri in carriera con la maglia del Milan, eguagliando leggende come Carlo Ancelotti, Giuseppe Meazza, Manuel Rui Costa e Gennaro Gattuso. In questa stagione le reti sono quattro: una con lo Spezia, due col Parma e quella realizzata proprio contro la squadra di Simone Inzaghi mercoledì scorso. Tutte a San Siro. L’acquisto di Theo Hernandez, insieme al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, è stato indubbiamente il miglior colpo di mercato messo a segno sinora da Paolo Maldini, che nell’estate del 2019 andò direttamente ad Ibiza per convincerlo a firmare per il Milan. In un’intervista ai microfoni del portale ‘ilposticipo.it’, ne ha parlato l’ex terzino rossonero Serginho.

SU THEO – “Mi sembra un ragazzo serio e responsabile. Si allena bene e si vede sul campo. Gioca con l’atteggiamento giusto: dà sempre il 100%. Possiede tutte le qualità per poter diventare il terzino sinistro più completo e forte del mondo. Ha una forza impressionante, spinge tantissimo dal primo all’ultimo minuto. Non sembra mai stanco. Sa fare gol ed è cresciuto anche in fase difensiva. Ormai è un punto di riferimento per questo Milan. E’ già uno dei migliori nel suo ruolo e può diventare il numero uno in assoluto”.

SU MALDINI – "Ha il DNA rossonero, sono felice che abbia un ruolo di prim'ordine all'interno della società. Paolo conosce ogni spazio di Milanello e avere un punto di riferimento così importante per la storia del club e del calcio mondiale è fondamentale. I risultati gli stanno dando ragione. Anche in sede di calciomercato, la sua presenza e la sua competenza sono determinanti per acquistare i giocatori".