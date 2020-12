Sebastiano Rossi: “Donnarumma può migliorare ancora. La mia parata più bella? Su Maradona…”

MILANO – L’ex portiere rossonero Sebastiano Rossi, è intervenuto ai microfoni di Rete 8 Sport: “Il Milan ha un grandissimo estremo difensore come Donnarumma. L’età gioca indubbiamente dalla sua parte. E’ migliorato tanto e ha ancora ampi margini di crescita. Diventerà uno dei più grandi portieri italiani di sempre. Devo dire che il calcio un po’ mi manca, lo seguo sempre con grande interesse”.

LA SUA PARATA PIU’ BELLA – “L’ho fatta su un calcio di punizione di Maradona, quando giocavo a Cesena. Ero agli inizi della mia carriera. A fine partita Diego venne a complimentarsi e per me fu una soddisfazione incredibile”. >> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<