Sconcerti: “Milan sorprendente, ora è la squadra che guida la società”

MILANO – Il noto giornalista Mario Sconcerti si è espresso sull'ottimo inizio di stagione da parte del Milan tramite calciomercato.com: "E' sorprendente come questa squadra continui a vincere anche cambiando uomini e avversari. Quella che sembrava una rosa corta sta inserendo sempre nuovi giocatori e sempre con successo. Da inizio stagione stupisce per la facilità e l'eleganza con cui riesce a vincere. Siamo in una fase di costruzione quasi miracolosa e in un ambiente che al Milan onestamente non ricordo. Prima guidava Berlusconi, oggi è la squadra che traina la società".