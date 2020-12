Sconcerti: “Milan, l’assenza di Ibrahimovic comincia a farsi notare”

MILANO – Attraverso il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato il successo ottenuto dal Milan a Marassi contro la Sampdoria: “La squadra inizia a fare un po’ di fatica senza Ibrahimovic, adesso si nota. A parte il terzo rigore in due partite, non ha fatto nessun tiro in porta oltre alla splendida azione del secondo gol. Il Milan è stato attento a fare piccoli gli avversari, c’è riuscito con facilità dentro una partita molto importante, ma più di mestiere che di magia. È un grosso successo semmai avercelo già il mestiere e aver dato risposta alle accelerazioni di Inter e Napoli e alla loro rinnovata costruzione di squadra. Ma va detto, c’è stata meno personalità del solito. Prima torna Ibrahimovic e meglio è per tutti”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<