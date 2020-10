Sconcerti: “Ibrahimovic uomo-guida in Serie A, Milan squadra completa”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, Mario Sconcerti si è espresso su Zlatan Ibrahimovic: “Un giocatore come Ibra in un campionato leggero come quello italiano è un uomo-guida. Messo in una squadra giovane con molta qualità rende alla grande. Nel derby è stato un punto di riferimento dal primo all’ultimo minuto. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra completa, ma l’incognita resta la resistenza di Ibra, che potremo vedere solo col passare delle settimane”.