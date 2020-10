News Milan – Ecco il tesoretto per il mercato: extra budget da 35 milioni!

News Milan, tesoretto da più di 35 milioni per bilancio e mercato

MILAN NEWS – Pioli non si vuole nascondere. Non l’ha mai fatto e certamente non lo farà proprio adesso. Il Milan ha lottato per raggiungere i preliminari di Europa League. Li ha superati, non senza fatica, e ora vuole puntare in alto. La vittoria nella stracittadina ha dato ulteriore coraggio e fiducia ai ragazzi di Pioli, ancor più di quanto già non ne avessero. La vetta solitaria in campionato è un avvertimento per tutte le avversarie. Ma il Milan vuole continuare a crescere ancora e per farlo serviranno altri investimenti. In quest’ottica, fondamentale sarebbe un “tesoretto” che potrebbe rimpinguare le casse rossonere.

La Gazzetta dello Sport ha stimato la cifra che il Milan potrebbe aggiudicarsi qualora riuscisse ad arrivare fino in fondo in Europa League. Salvo sorprese, 35 milioni di euro (più i vari bonus relativi a vittorie e pareggi) dovrebbero essere destinati alla squadra che arriverà fino in fondo nella competizione europea. Anche per questo motivo, la società punta molto su questa competizione: il Milan avrebbe molto bisogno di quel “tesoretto”. Sia per questioni di bilancio che per questioni di mercato. Anche perché, non dimentichiamolo, ci sono alcuni calciatori che sono in scadenza di contratto e non si accontenteranno di un semplice prolungamento.

È per questo motivo che l'Europa League rimane un obiettivo importante. La voce "botteghino" nel bilancio, quest'anno purtroppo, non porterà incassi. Non solo dal punto di vista dell'orgoglio e della gloria dunque, ma anche (e soprattutto) dal punto di vista finanziario. E, come detto, questo extra budget sarà fondamentale anche in ottica mercato.