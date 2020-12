Sassuolo, Caputo: “Poca attenzione, non si può subire un gol come quello di Leao”

MILANO – Il centravanti del Sassuolo, Francesco Caputo, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta contro il Milan: “Iniziare una partita subendo un gol dopo sei secondi è assurdo. E’ mancata l’attenzione in quella circostanza. In Serie A non si può prendere un gol così. Dispiace perché se regali il vantaggio a una squadra come il Milan, poi diventa durissima recuperare. Per come è arrivata la rete di Leao si poteva fare di sicuro di più. Nel primo tempo non c’è stato il vero Sassuolo, nella ripresa invece abbiamo messo sotto il Milan, ma sappiamo che è difficile segnare a una grande squadra quando si chiude. Ora pensiamo alla prossima, io sto accumulando minuti nelle gambe dopo l’infortunio e sto ritrovando la forma migliore”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<