Sampdoria-Milan, i precedenti fra Ranieri e Pioli

MILANO – Domani sera andrà in scena a Marassi Sampdoria-Milan, valida per la decima giornata di Serie A. La squadra rossonera è ancora imbattuta in campionato e viene dalla vittoria casalinga ai danni della Fiorentina, mentre i blucerchiati sono reduci dal pareggio col Toro e non trovano il successo persino dallo scorso 24 ottobre. La sfida nella sfida si disputerà in panchina fra gli allenatori, Claudio Ranieri e Stefano Pioli. I due tecnici si affronteranno per la sesta volta in carriera e il bilancio attualmente sorride a Pioli, il quale vanta due vittorie, tre pareggi e neppure una sconfitta contro l’allenatore romano. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA