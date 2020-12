Samp-Milan, panchina per Hauge: le probabili formazioni

MILANO – Siamo ormai giunti alla vigilia di Sampdoria-Milan, posticipo domenicale del decimo turno di campionato. Stefano Pioli sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e da Milanello arrivano importanti novità. Come riferisce infatti Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, Jens Petter-Hauge dovrebbe partire dalla panchina. Il norvegese, reduce da una prestazione superlativa in Europa League contro il Celtic, sembrava favorito per una maglia da titolare, ma la corsia mancina verrà verosimilmente presidiata da Hakan Calhanoglu, con Brahim Diaz trequartista e Alexis Saelemaekers sulla fascia destra. Inoltre, a metà campo dovrebbe giocare di nuovo dal primo minuto Sandro Tonali, accanto a Franck Kessié. Davanti confermato Ante Rebic nel ruolo di prima punta, per sostituire Zlatan Ibrahimovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu, Ibrahimovic.