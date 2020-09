Romulo: “Tonali fortissimo, ma ho dubbi sul Milan…”

MILANO – Il laterale italo-brasiliano Romulo, svincolatosi dal Brescia, ha parlato a TMW del suo ex compagno di squadra Sandro Tonali, pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan: “È ancora un ragazzino ma è forte e maturo. Inevitabilmente crescerà ancora, sotto tutti i punti di vista. Al Milan farà bene, bisognerà vedere però il rendimento della squadra, che negli ultimi anni ha fatto un po’ fatica. Se la società sarà organizzata, allora Tonali si esprimerà al meglio. Tuttavia, non sono sicuro che il Milan riuscirà a fare grandissime cose nell’immediato, anche se ovviamente spero per Sandro di sì. Era meglio per lui andare all’Inter? Credo di sì. Conte al suo primo anno è già arrivato ad un solo punto di distacco dalla Juve e in finale di Europa League”.