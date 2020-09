Calciomercato Milan, 3 nomi a sorpresa: Maldini ha incontrato gli agenti!

Calciomercato Milan, tre nuovi obiettivi? Maldini ha incontrato i procuratori

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Mancano meno di dieci giorni all’apertura della stagione rossonera e il Milan non sembra essere ancora al completo. Paolo Maldini è ancora alle prese con il calciomercato, che potrebbe presto regalare nuove gioie ai tifosi. Il club ha sorpreso tutti avviando i contatti con tre nomi nuovi, mai accostati al Milan prima d’ora. A Casa Milan, Paolo Maldini ha ricevuto infatti Stefano Antonelli e Fabio Parisi, agenti di tre calciatori che potrebbero davvero fare al caso dei rossoneri. A riferire la notizia è TMW, secondo cui gli intermediari avrebbero parlato con il dt rossonero del futuro di Vitalij Mykolenko, Marcos Senesi e Vladyslav Supryaga. Mykolenko, terzino sinistro classe 1999 della Dinamo Kiev, potrebbe diventare un serio candidato al ruolo di vice Theo Hernandez. Il Milan è sempre intenzionato a cedere Diego Laxalt, ed è dunque probabile che presto avrà bisogno di un nuovo acquisto in quel ruolo. Passando al secondo calciatore di cui si è parlato oggi, Marcos Senesi, potrebbe trattarsi della prossima scommessa rossonera per la difesa. Il classe 1997 del Feyenoord è un grande prospetto del calcio sudamericano, che dopo un solo anno trascorso in Olanda potrebbe tentare il salto in una big come il Milan. L’ultimo nome preso in esame oggi è stato quello di Supryaga, altro gioiellino della Dinamo Kiev, che però gioca in attacco. Tralasciando le suggestioni che ai tifosi rossoneri potrebbero ricordare Shevchenko, il talento del ragazzo sembra davvero promettente. Si tratta di un classe 2000, appena rientrato a Kiev dopo il prestito alla Dnipro, già entrato nel giro della nazionale maggiore. Nei prossimi giorni si capirà se tutti diventeranno dei veri obiettivi del Milan, ma dopo l’incontro di oggi non vanno assolutamente escluse sorprese. Ma non è finita qui. Maldini sogna 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA