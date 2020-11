Repice: “Il Milan può vincere lo Scudetto, Pioli ha capito una cosa fondamentale…”

MILANO – Il radiocronista Francesco Repice, contattato da MilanNews.it, si è espresso sul rendimento della squadra di Stefano Pioli: “Il Milan ha acquisito una certa consapevolezza. La squadra ha tanta maturità, a prescindere da Zlatan Ibrahimovic e dai suoi gol. Il dato fondamentale dei rossoneri a Udine – e in generale – riguarda i pochi gol presi. Di solito il primo allenatore in Italia che capisce che non bisogna fare cose strane, ma semplicemente subire meno gol possibili, vince il campionato. Il Milan ha preso meno gol di tutti tra le prime squadre della classifica”.