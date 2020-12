Rebic ancora a secco, Pioli: “Sta comunque giocando bene, gli auguro di sbloccarsi”

MILANO – Nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha dimostrato di saper segnare tanto e vincere. Tuttavia, quantomeno in termini realizzativi, il contributo di Ante Rebic, chiamato a sostituire lo svedese nel ruolo di prima punta, è stato nullo. L’attaccante croato, infatti, non si è ancora sbloccato in questa stagione. In nove presenze fra Serie A ed Europa League, non ha ancora trovato la via del gol. In conferenza stampa ne ha parlato mister Stefano Pioli, ribadendo la propria fiducia nei confronti di Rebic: “Ha avuto un infortunio fastidioso che lo ha condizionato. Giovedì contro il Celtic si è mosso molto bene in campo, ma non è stato servito abbastanza, soprattutto in profondità. Chiaro che da un attaccante ci si aspetti il gol e gli auguro di sbloccarsi già domani, ma sta comunque facendo molto bene e sono soddisfatto delle sue prestazioni”. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA