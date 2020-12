Real, Zidane non vuole perdere Vazquez. Ma in caso di esonero…

MILANO – Il Real Madrid rischia concretamente di perdere Lucas Vazquez a costo zero al termine della stagione. L’esterno spagnolo, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ma non sono ancora partite le trattative per il rinnovo. Fra i tanti club interessati al giocatore, sembrerebbe esserci anche il Milan. Tuttavia, Zinedine Zidane ha sottolineato più volte come la sua intenzione sia quella di confermare Vazquez in squadra, ritenendolo un elemento importantissimo. La panchina di Zidane, però, sta decisamente scricchiolando e se non dovesse ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League diventerebbe inevitabile l’esonero. Inoltre, anche qualora il tecnico francese riuscisse ad evitare momentaneamente il licenziamento, il divorzio col Real, salvo clamorosi colpi di scena, avverrebbe ugualmente a fine stagione. In tal caso, potrebbe diventare più complicato del previsto convincere Vazquez a rinnovare e le pretendenti sul mercato ne sarebbero indubbiamente agevolate. Milan compreso. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<