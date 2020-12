Raiola: “Ibra è il giocatore più completo mai esistito. Il rinnovo…”

MILANO – Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport sull’attaccante svedese: “È il giocatore più completo mai esistito nella storia del calcio. Ha il talento di Messi e la forza di volontà di Cristiano Ronaldo. Se rinnova a gennaio con il Milan? Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Zlatan, saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla. Se lo segui, è uno che ti porta a casa anche dalla guerra”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<