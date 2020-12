Poggi: “Preferisco Ibra a Lukaku”. E sul gol di Leao…

MILANO – Con il gol realizzato ieri sul campo del Sassuolo dopo meno di 7 secondi, Rafael Leao ha realizzato la rete più veloce nella storia dei cinque principali campionati europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1). Record che apparteneva all’ex calciatore del Piacenza Paolo Poggi, intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati: “Mi stavo chiedendo come mai qualcuno non avesse ancora battuto il mio record dopo 19 anni, ma il rosicamento lo tengo per me. Vero che c’è sempre responsabilità della difesa, ma Calhanoglu e Leao hanno fatto dei gesti tecnici perfetti in pochissimi secondi. Faccio i complimenti al portoghese per il gol. Chi prenderei tra Lukaku e Ibra per vincere lo Scudetto? Tutta la vita Zlatan”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<