Pochesci: “Plizzari è pronto per giocare in Serie A”

MILANO – L'allenatore del Carpi, Sandro Pochesci, ha rilasciato un'intervista a CMITTV, in cui ha parlato anche di Alessandro Plizzari, portiere del Milan in prestito alla Reggina: "L'ho allenato alla Ternana, facendolo esordire all'età di 17 anni . All'epoca era migliore di Donnarumma a livello tecnico, così ci diceva lo staff rossonero. In campo poi Donnarumma è diventato quello che è: un portiere fenomenale. Tuttavia in quel periodo poteva lasciare il Milan e il club stava pensando di rimpiazzarlo proprio con Plizzari. Oggi Alessandro è alla Reggina, ma dopo tre anni di B credo sia pronto per giocare in Serie A".