Pioli: “Tonali non si deve accontentare”. E su Rebic…

MILANO – Nel corso della conferenza stampa odierna, Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è soffermato a parlare anche di Tonali e Rebic: "Sandro sta crescendo molto. Nelle ultime partite è sempre sceso in campo titolare, fornendo buonissime prestazioni. Ciò lo aiuta anche a mettere minutaggio nelle gambe. Ha vissuto un'estate non facile ed è arrivato qui in una condizione fisica precaria. Ora si sta inserendo bene ma non si deve accontentare. Ha grandissime qualità e deve continuare a coltivarle: ha ancora ampi margini di miglioramento. Rebic? Sicuramente per un attaccante il gol è fondamentale, ma per me conta di più il lavoro che viene svolto per la squadra. Rebic si mette sempre a disposizione e sono contento delle sue prestazioni".