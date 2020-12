Pioli: “Serata storta, ma questa squadra ha cuore e volontà”

MILANO – Al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Parma a San Siro, Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una serata storta, soprattutto per gli infortuni di Gabbia e Bennacer. La partita, per la prima volta, non l’abbiamo approcciata bene. Mi aspettavo un inizio più veemente. Siamo stati troppo molli all’inizio, poi ci siamo svegliati. Questa è una squadra che ha cuore e volontà ed è riuscita a recuperare una gara che si era fatta complicata. Ovviamente volevamo vincere, è stata una partita non semplice ma alla fine abbiamo pareggiato meritatamente. Dobbiamo comunque ritenerci soddisfatti anche di questa prestazione. Ibra? E’ chiaro che con lui siamo molto forti, ma è altrettanto vero che la squadra ha creato molte occasioni anche stasera. Abbiamo sempre fatto bene con Zlatan e senza Zlatan: questo è un aspetto molto importante”.

SULLA MENTALITA’ – “La squadra non è uscita dal campo pienamente soddisfatta e questo è importante, anche se abbiamo avuto la generosità e l’intensità di recuperare la partita. C’è sempre la volontà di vincere. Obiettivi? Il Milan non va in Champions League da tantissimo tempo. L’obiettivo di inizio stagione era migliorare il piazzamento dello scorso campionato. Dobbiamo pensare una partita alla volta, continuando su questa strada”. >> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<