Pioli: “Le assenze pesano, ma il gruppo è forte e unito”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida vinta col Sassuolo al Mapei Stadium, Stefano Pioli, allenatore rossonero, si è espresso anche sulle numerose assenze che stanno colpendo il Milan: “E’ un dispiacere avere così tanti giocatori fuori. Questo non ci permette di avere molti cambi e di far rifiatare qualcuno. Però il gruppo è forte, unito, determinato e sta stringendo i denti. Con i giocatori a disposizione stiamo comunque ottenendo tanto. Ognuno sta facendo il suo, con grande impegno e serietà. Ibrahimovic? Con lui siamo indubbiamente più forti. Ci ha fatto crescere molto, anche da un punto di vista mentale. Abbiamo bisogno di lui e speriamo di riaverlo presto”.

SU KALULU – "Sta facendo molto bene. Due mesi fa l'ho provato casualmente come difensore centrale e mi è piaciuto subito. Da non giocare mai a giocare sempre, è un bel salto. Sta rispondendo bene sul campo, sono soddisfatto".